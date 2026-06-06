Muğlaspor, şampiyon hocası Sarıgül\'e veda etti

1'inci Lig'in yeni ekibi Muğlaspor, takıma geçen sezon 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off şampiyonluğu yaşattıktan sonra kulüpten ayrılarak Erzincanspor'la anlaşan teknik direktör Mustafa Sarıgül ve ekibine teşekkür etti. Yeşil-beyazlı kulüp, "Muğlaspor'umuzu 1. Lig'e taşıyarak camiamıza büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan Teknik Direktörümüz Mustafa Sarıgül ile yardımcı antrenörlerimiz İlhan Çelikay ve Uğur Tülümen'e, atletik performans antrenörümüz Barış Yıldız'a ve kaleci antrenörümüz Ünal Odabaş'a teşekkür ederiz" dedi.

Muğlaspor'un açıklamasında, "Göreve geldikleri günden itibaren ortaya koydukları özverili çalışma, inanç ve mücadeleyle takımımızın hedeflerine ulaşmasında önemli pay sahibi olan teknik heyetimiz, kazandıkları şampiyonlukla kulüp tarihimizde unutulmaz bir yer edinmiştir. Başta Teknik Direktörümüz Mustafa Sarıgül olmak üzere tüm teknik ekibimize kulübümüze verdikleri emekler ve yaşattıkları bu tarihi başarı için teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.