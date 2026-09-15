Muğlaspor'dan Sivasspor'a centilmenlik teşekkürü

TRENDYOL 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Muğlaspor'dan teşekkür mesajı geldi. Yeşil-beyazlı kulüp Sivasspor'un çok güzel bir dostluk ortamı hazırladığını belirterek, "Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada, futbolun özlediğimiz dostluk ve centilmenlik ruhunu hep birlikte yaşadık. Karşılaşma öncesinde Sivasspor yönetimi tarafından yöneticilerimizin yemekte ağırlanmasıyla başlayan güzel dostluk ortamı, 90 dakika boyunca tribünlerde sergilenen centilmence tutumla devam etti. Takımımıza yönelik herhangi bir kötü tezahüratın yaşanmaması, futbolun birleştirici gücünün en güzel örneklerinden biri oldu" ifadelerini kullanıldı.

Karşılaşmanın ardından Muğlaspor Başkan Menaf Kıyanç, Sivasspor soyunma odasını ziyaret ederek futbolculara ve teknik heyete kalan maçlarında başarı dileklerini iletti. Sivasspor cephesi de aynı şekilde Muğlaspor'a sezonun devamında başarı dileklerini sundu. Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Bizler futbolu yalnızca 90 dakikalık bir rekabet olarak görmüyoruz. Maç öncesinde dostluk, sahada mücadele ve rekabet, maç sonrasında ise yine karşılıklı saygı ve dostluk anlayışının Türk futboluna değer kattığına inanıyoruz. Büyük ve köklü Sivasspor camiasına nazik ev sahiplikleri, tribünlerde oluşturdukları centilmence atmosfer ve göstermiş oldukları misafirperverlik için teşekkür ediyor, sezonun kalan bölümünde başarılar diliyoruz."