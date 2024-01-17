Muğlaspor, deneyimli forvet Onur Garip\'i transfer etti

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'un lideri Muğlaspor, devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor.

Yeşil-beyazlılar, ligin ilk devresinde 3. Lig ekiplerinden Anadolu Üniversitesispor forması giyen 34 yaşındaki deneyimli forvet Onur Garip'i renklerine bağladı.

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Başkan Vekilleri Haluk Beyimoğlu, İbrahim Güngör, İdari As Başkan Op. Dr. Şadi Ballı, Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Basın Sözcüsü Barış Yayman ve Futbol Direktörü Ozan Özkan'ın katıldığı törenle yeşil-beyazlılara imza atan Onur Garip, Muğlaspor'a şampiyonluk yolunda katkı sunmak için geldiğini belirtti. Muğlaspor'un deneyimli bir kadrosu olduğunu vurgulayan Garip, "Muğlaspor gibi köklü bir camiayı yeniden profesyonel liglere döndürmek için takım arkadaşlarımla birlikte en iyi şekilde mücadele vereceğiz" dedi.

Kariyeri boyunca profesyonel liglerde forma giyen deneyimli golcü Onur Garip, futbola Edirnespor altyapısında başladı. Gençlerbirliği formasıyla profesyonelliğe imza atan Garip, Ankara ekibiyle Süper Lig'de mücadele etti. Gençlerbirliği sonrası Fethiyespor, GMG Kastamonuspor, Hacettepe, Şanlıurfaspor, Hatayspor, Kırklarelispor, Turgutluspor, Belediye Kütahyaspor, Kırşehir Belediyespor ve Ergene Velimeşespor formalarını giydi.

Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 353 müsabakaya çıkan Onur Garip, 100 gol kaydetti. - MUĞLA