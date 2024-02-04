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Muğlaspor Didim Belediyespor ile berabere kaldı - Son Dakika
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Muğlaspor Didim Belediyespor ile berabere kaldı

Muğlaspor Didim Belediyespor ile berabere kaldı

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup ikinci devre ilk karşılaşmasında Muğlaspor, Didim Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta sarı kartlar da çıktı.

04.02.2024 16:05  Güncelleme: 16:09
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Bölgesel Amatör Lig 5. Grup ikinci devre ilk karşılaşmasında evinde Didim Belediyespor'u ağırlayan grubun namağlup lideri Muğlaspor, rakibi ile gölsüz berabere kaldı.

Stad: Muğla Atatürk

Hakemler: Nurullah Bayram, Sami Menteş, Cenk Güleryüz

Muuğlaspor: Akil Şakirt, Ali Aykan Keskin, Muhammet Ali Aydın, Şerif Ali Eğilmez(Dak. 80 Sezer Orhansayın), Kan Yıldırım (Dak. 68 İbrahim Utku İnce), Savaş Yılmaz (Dak. 68 Onur Garip), İskender Can, Hakan Çorlak, Şevket Güngör, Mehmet Anıl Yörük (Dak. 46 Oğuzhaan Sertakan), Onurcan Küçük

Didim Belediyespor: Nevzat Çizmeci, Hayrullah Çelik, Miran Avcı, Gökhan Bulut, Mustafa Hakkı Peker, Ayberk Asrın Gümüşsuyu, Samet Kılıçkaya (Dak. 46 Onur Erdem Alpaslan), Berkay Günay, Emrecan Yıldızhan, Rıza Bulut (Dak. 63 Hakan Akman), Anıl Bircan (Dak. 81 Ayetullah Kaalkan)

Sarı Kartlar: Ali Aykan Keskin (Muğlaspor) Gökhan Bulut, Hayrullah Çelik, Anıl Bircan, Miran Avcı Nevzat Çizmeci (Didim Belediyespor) - MUĞLA

Kaynak: İHA

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