Muğlaspor, Erzincan'da Galibiyet Arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğlaspor, Erzincan'da Galibiyet Arıyor

Muğlaspor, Erzincan\'da Galibiyet Arıyor
26.02.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğlaspor, İskenderunspor ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Erzincan deplasmanında kazanmak istiyor.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, geçtiğimiz hafta kendi sahasında İskenderunspor ile 0-0 berabere kalarak kaybettiği puanları, zorlu Erzincan deplasmanında telafi etmek istiyor. Yeşil-beyazlı ekip, Pazar günü saat 13.00'te oynanacak 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde sürdürüyor.

İskenderunspor karşısında alınan beraberliği değerlendiren Teknik Direktör Besim Durmuş, taraftarı üzdükleri için mahcup olduklarını belirtti. Durmuş, "Çok üzücü bir beraberlik aldık, üzgünüz. Taraftarlarımızın desteği ile kazanmak istiyorduk. Rakibimiz çok katı savunma yapınca açamadık. 2 tane, 3 tane de pozisyon bulduk, direkten döndü. Biraz da şanssızlık yaşadık ama maalesef istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık" dedi.

Teknik Direktör Durmuş, kayıp puanları telafi etmek için tek çarenin galibiyet olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, şartlar ne olursa olsun kazanmaya odaklandıklarını ifade ederek, "Şimdi bunu telafi etmek için yüzde yüz kazanmak için gidiyoruz. İnşallah kazanarak geri döneceğiz. Saha şartları, hava şartları, iklim ne olursa olsun kaybettiğimiz 2 puanı orada telafi ederek, kazanarak geri dönmek istiyoruz. Tek düşüncemiz bu" dedi.

Kart cezalıları dönüyor

Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde devam eden antrenmanlarda takımın moralinin yüksek olduğu gözlendi. Kadrodaki eksikler hakkında da bilgi veren Besim Durmuş, cezalı oyuncuların dönmesiyle elinin güçlendiğini söyledi. Sarı kart cezaları sona eren Abdurrahman Canlı ve Fatih Somuncu takıma katıldı. Takımda sadece cezası bitmeyen Sedat Şahintürk bu hafta görev alamayacak.

Durmuş, takımın son durumunu şu sözlerle özetledi: "Gayet iyiyiz. İki sarı kart cezalımız vardı, onlar da geri geldi. Sadece Sedat cezalı, onun cezası bitmedi. Onun dışında gayet iyiyiz, enerjimiz yüksek her zamanki olduğu gibi bir sıkıntımız yok. Abdurrahman Canlı ile Fatih Somuncu geri geldi" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Erzincan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor, Erzincan'da Galibiyet Arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Senegal’de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor Senegal'de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

15:26
MİT ve Emniyet’ten eylem hazırlığındaki DHKP-C’ye ortak operasyon Hain emellerine ulaşamadan yakalandılar
MİT ve Emniyet'ten eylem hazırlığındaki DHKP-C'ye ortak operasyon! Hain emellerine ulaşamadan yakalandılar
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:56
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 15:34:28. #.0.5#
SON DAKİKA: Muğlaspor, Erzincan'da Galibiyet Arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.