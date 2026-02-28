Muğlaspor, Erzincanspor'la Deplasmanda Buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğlaspor, Erzincanspor'la Deplasmanda Buluşuyor

Muğlaspor, Erzincanspor\'la Deplasmanda Buluşuyor
28.02.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğlaspor, liderlik için kritik maçta 24Erzincanspor'la karşılaşacak. Teknik direktör, galibiyete inanıyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde İskenderunspor'la golsüz berabere kalıp liderliği Batman Petrolspor'a devreden Muğlaspor yarın deplasmanda 24Erzincanspor'la kozlarını paylaşacak. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakada Burak Akdağ düdük çalacak. Bir maçı eksik şekilde lider Patman Petrolspor'un 1 puan gerisinde 57 puanla ikinci sırada yer alan Muğlaspor'da teknik direktör Besim Durmuş zorlu maçı kazanacaklarına inandığını dile getirdi. Durmuş, "İskenderunspor beraberliği hepimizi çok üzdü ancak bunu telafi edecek güce sahibiz. Erzincan'da kazanıp zirve yarışında hata yapmak istemiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor, Erzincanspor'la Deplasmanda Buluşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Sürpriz hamle Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti
Bilim dünyası şokta 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu
Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti Yaşam savaşı veriyor Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti! Yaşam savaşı veriyor
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada

12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt’te ABD üslerini hedef vurdu
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt'te ABD üslerini hedef vurdu
12:12
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
11:46
Ronaldo’nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
10:55
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
10:43
İsrail’in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney’den haber var
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
10:39
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 12:26:39. #7.13#
SON DAKİKA: Muğlaspor, Erzincanspor'la Deplasmanda Buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.