TRENDYOL 1'inci Ligi'nde üst üste Kayserispor'a (D) 6-0, Esenler Erokspor'a 5-0 ve Batman Petrolspor'a (D) 2-0 yenilip büyük düşüş yaşayan Muğlaspor, fikstür avantajıyla yeniden çıkış arıyor. Yeşil-beyazlılar ilk yarının bitimine 4 maç kala 3 rakibini evinde ağırlayacak, sadece 1 deplasman maçına çıkacak. İlk olarak cumartesi günü Muğla Atatürk Stadı'nda Mardin 1969 Spor'u konuk edecek yeşil-beyazlılar, ertesi hafta yine evinde sahaya çıkacak.

Bu kez Antalyaspor'la kozlarını paylaşacak Muğlaspor, ardından Pendikspor deplasmanına gidecek. Muğlaspor, sezonun ilk yarısının son maçını bir kez daha Atatürk Stadı'nda oynayacak ve Ankara Keçiörengücü'nü misafir edecek. Kalan 4 maçının 3'ünü taraftarının desteğini alarak oynayacak Muğlaspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, yeniden ayağa kalkacaklarına inandığını söyledi.