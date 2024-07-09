Spor

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Muğlaspor, kadrosunu iki önemli transferle güçlendirdi.

Muğlaspor, Karşıyaka'dan 28 yaşındaki tecrübeli forvet Fatih Taşdelen ve Aydın Yıldızspor forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Arda Bilmez'i renklerine bağladı. Futbola Vefaspor ve Galatasaray altyapısında başlayan Fatih Taşdelen, Eyüpspor formasıyla profesyonelliğe adım attı. Kariyeri boyunca Yalovaspor, Sultanbeyli Belediyespor, Osmaniyespor, Yomraspor ve Karşıyaka formalarını terleten Taşdelen, 146 maça çıktı ve rakip filelere 49 gol gönderdi. Son üç sezonda Karşıyaka formasıyla 74 maça çıkan Fatih Taşdelen, 33 gol kaydetti.

Deneyimli golcü Fatih Taşdelen için Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah Eskihisarlı, Barış Yayman, Mahmut Koray Türkan, Erhan Çetinkaya, Oral Kaplan ve Sportif Direktör Ozan Özkan'ın katılımıyla kulüp tesislerinde imza töreni gerçekleştirildi.

Aydın Yıldızspor altyapısında yetişen ve A takımında forma giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Arda Bilmez de, Muğlaspor ile resmi sözleşmeye imza attı. Aydın Yıldızspor formasıyla sergilediği performansla çok sayıda kulübün radarına giren Arda Bilmez, mavi beyazlı ekiple 17 BAL maçına çıktı. Geçtiğimiz sezon etkili oyunu ve attığı gollerle takımına önemli katkılar sunan genç yetenek, Muğlaspor'a transfer oldu.

Başkan Kıyanç, Arda'yı geçtiğimiz sezon yakından takip ettiklerini belirterek, yeşil beyazlı kulübe değerli bir yetenek kazandırdıklarını söyledi. Muğlaspor, genç yetenekleri kazandırmaya devam edeceğini de vurguladı. - MUĞLA