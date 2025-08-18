Muğlaspor, Kartepe Kampını Tamamladı - Son Dakika
Muğlaspor, Kartepe Kampını Tamamladı

18.08.2025 12:21
Muğlaspor, 11 gün süren Kartepe kampında verimli antrenmanlar ve maçlarla sezona hazırlandı.

Muğlaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 11 gün süren Kartepe kampını başarıyla tamamladı. Yoğun antrenman temposu ve hazırlık maçlarıyla geçen kamp döneminin, teknik heyet ve futbolcular açısından oldukça verimli geçtiği belirtildi.

Kartepe'nin yüksek tempolu kamp atmosferinde futbolcular, Teknik Direktör Besim Durmuş yönetiminde günde çift idman yaparak sezona hazırlandı. Çalışmalar, hem fiziksel hem de taktiksel açıdan oyunculara önemli katkılar sağladı. Yardımcı antrenörler Bülent Tuncay ve Mehmet Derya Mazlum, atletik performans antrenörü Ertuğrul Özdemir, kaleci antrenörü Mert Durmuş ve maç analiz antrenörü Fırat Ayata eşliğinde disiplinli bir hazırlık süreci gerçekleştirildi.

Kamp kapsamında Muğlaspor, üç hazırlık karşılaşmasına çıktı. Bu maçlarda hem yeni transferlerin uyumu hem de genç oyuncuların performansları gözlemlendi. Teknik ekip, sistemsel denemeleri görmek ve oyuncuların sahadaki uyumunu artırmak adına tüm futbolculara şans verdi. Hazırlık maçlarından elde edilen verilerin, sezon planlamasında önemli rol oynayacağı ifade edildi.

Kamp boyunca futbolcuların motivasyonunun üst seviyede olduğu gözlemlendi. Yönetim kurulunun ziyaretleri ve yapılan sosyal etkinlikler, takım içindeki birlik ve beraberliği daha da pekiştirdi. Sportif Direktör Tolga Tağ, kampın oldukça verimli geçtiğini vurgularken, futbolcular da yeni sezona hazır olduklarının mesajını verdi.

11 günlük Kartepe kampını geride bırakan Muğlaspor, yeni sezon öncesinde önemli bir hazırlık evresini tamamladı. Çalışmalar yarından itibaren Muğla'da devam edecek. Yeşil-beyazlı ekip, lig başlayana kadar oynayacağı hazırlık karşılaşmalarıyla form grafiğini yükseltmeyi sürdürecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

11:22
11:35
