Muğlaspor Kongresi İçin Birliktelik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muğlaspor Kongresi İçin Birliktelik

Muğlaspor Kongresi İçin Birliktelik
02.06.2025 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğlaspor'un geleceği için il protokolü bir araya geldi. Kongre yarın yapılacak.

MUĞLA,

SON iki sezonda üst üste şampiyon olarak 18 yıl sonra 2'nci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Muğla spor'da il protokolü yarın düzenlenecek kongre öncesi bir araya geldi. Geleceğe emin adımlarla yürüyen, daha güçlü ve güvenilir bir Muğlaspor için bu yılki hedefini önce birlik, sonra 1'inci Lig olarak belirleyen Başkan Menaf Kıyanç'ın talepleri doğrultusunda Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın öncülüğünde il protokolü akşam yemeğinde buluştu. Vali İdris Akbıyık, Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Süreyya Öneş Derici, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, CHP İl Başkanı Zekican Balcı, MHP İl Başkanı Burak Demirel, Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri ile Muğlaspor'un geleceğini masaya yatırdılar.

Muğla için gerçekleşen bu birlikteliğin mutluluk verici olduğunu belirten Başkan Kıyanç, Muglaspor'un birleştirici gücüyle gerçekleşen yemeğe katılan herkese teşekkürlerini iletti. Muğlaspor'un yalnızca bir spor kulübü değil, Muğla'nın sosyal dokusunu bir arada tutan en büyük sivil toplum örgütü, birleştirici gücü, sosyal ve kültürel projesi olduğunu vurgulayan Başkan Kıyanç, yaptığı açıklamada, "Muğlaspor bu kentin sadece ismini değil, ruhunu taşıyor. Mahalledeki esnaftan üniversiteli gençlere, çarşıdaki yaşlı amcamızdan çocuklara kadar herkesin ortak sevdası. Renkleriyle, tarihiyle ve duruşuyla Muğlaspor, Muğla'nın birleştirici gücüdür. Biz bu gücü, ayrıştırmak için değil; kenetlemek, güçlendirmek ve geleceğe taşımak için kullanmak istiyoruz. Burada bir araya gelen tüm il protokolümüze teşekkür ederiz" dedi.

KONGRE GÜNÜ

Muğlaspor'un olağanüstü genel kurulu yarın düzenlenecek. Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde yapılacak kongre saat 18.30'da başlayacak. İlk toplantıda yasal üye çoğunluğu sağlanamazsa seçim 12 Haziran'a ertelenecek. Başkan Menaf Kıyanç'ın yönetimiyle yapacağı değerlendirmenin ardından adaylığıyla ilgili açıklama yapacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İdris Akbıyık, Politika, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor Kongresi İçin Birliktelik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Türkiye’ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı 14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
İBB’ye operasyonda çok konuşulacak iddia Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:49
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul’da
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da
14:09
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
13:36
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
22:21
Yüksel Yıldırım’dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
22:13
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
22:01
Süper Lig’de maç sonu ayrılık kararı
Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı
21:54
Beşiktaş’ta Solskjaer’den transfer sorusuna cevap Bölge bölge saydı
Beşiktaş'ta Solskjaer'den transfer sorusuna cevap! Bölge bölge saydı
21:35
Süper Lig’de 2024-2025 sezonu sona erdi Küme düşen ve Avrupa’ya katılan takımlar belli oldu
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi! Küme düşen ve Avrupa'ya katılan takımlar belli oldu
21:27
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
21:23
Ukrayna’nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 16:05:52. #7.13#
SON DAKİKA: Muğlaspor Kongresi İçin Birliktelik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.