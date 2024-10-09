Muğlaspor Kupaya Veda Etti - Son Dakika
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Muğlaspor Kupaya Veda Etti

Muğlaspor Kupaya Veda Etti

Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'da Sarıyer ile 4-4 berabere kalıp penaltılarda 4-2 mağlup oldu.

09.10.2024 17:29
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Muğla Atatürk Stadyumu'nda 2. Lig ekibi Sarıyer'i konuk etti. Muğla temsilcisi normal süresi 4-4 biten maçta rakibine penaltılarda 4-2 mağlup olarak kupaya veda etti.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Sarıyer maça etkili başladı. Serbest vuruştan ceza sahası içine gelen ortayı Rahmi Salih Kaya değerlendiremedi.

7. dakikada ani gelişen atakta, sağ kanattan gelen orta sonrası Oğuzhan Sertakan kafa vuruşu ile kalecinin üzerinden aşırtarak topu ağlara gönderdi. 1-0

29. dakikada Mertcan Caner Öztürk'ün ara pası sonrası Onur Eriş sol kanattan orta yaptı. Mertcan Açıkgöz, gelişine vuruşu ile golü buldu. 1-1

33. dakikada Sarıyer gole çok yaklaştı. Ceza alanı dışından Mertcan Açıkgöz'ün sert şutu kalecinin müdahalesi ile üst direğe çarptı ve oyun alanına döndü.

45. dakikada Halil İbrahim Sevinç'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde karambol oluştu. Mertcan Açıkgöz'ün ceza alanı içinde sert şutunu Sırat Yeşilördek kale çizgisi üzerinden çıkardı.

45+1. dakikada Sarıyerli Onur Eriş'in sol kanattan ortasını Mertcan Açıkgöz gole çevirdi. 1-2

77. dakikada ev sahibi atağında Cemal Kızılateş'in sağ kanattan yaptığı ortada Yalçın Eycan Kaya, kale önünde boş pozisyonda topu dışarı gönderdi.

90. dakikada Muğlaspor Serhat Enes Çalışkanın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 2-2

91. dakikada Hüseyin'in kaleciye geri pasında topu kontreol eden Furkan Demir, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-2

94. dakikada Sarıyerspor oyuncusu Taha Dönmez'in uzaktan şutunda top filelerle buluştu. 3-3

105. dakikada penaltı kazanan Muğlaspor'da Savaş Yılmaz'ın vuruşunda top ağlara gitti. 4-3

105. dakikada hızlı atağa çıkan Sarıyerspor'da, Mert Caner Öztürk'ün uzaktan şutunda topu ağlara gönderdi. 4-4

120 dakika 4-4'lük eşitlikle sonuçlanırken, penaltı atışlarında Sarıyer rakibine 4-2'lük üstünlük sağladı ve tur atlayan taraf oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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