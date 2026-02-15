Muğlaspor Liderliğe Yükseldi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor, Erbaaspor deplasmanında uzatma dakikalarında bulduğu golle 3 puanı alarak liderliğe yükseldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 26. haftasında Muğlaspor, Erbaa Yeni İlçe Stadyumu'nda Erbaaspor ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan, son dakikalarda belli oldu. Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Yalçın Eycan Kaya'nın kaydettiği golle sahadan galibiyetle ayrılan Muğlaspor, bu sonuçla puanını 56'ya yükseltti. Şampiyonluk yarışındaki en yakın rakiplerinden Batman Petrolspor ise Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından Muğlaspor, maç eksiğine rağmen Batman Petrolspor'un 1 puan önüne geçerek zirvenin yeni sahibi oldu.

Kritik bir deplasmandan 3 puanla dönen yeşil-beyazlı ekip, ligin son haftalarına girilirken şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. - MUĞLA