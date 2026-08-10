Muğlaspor, Lig'e Mağlubiyetle Başladı - Son Dakika
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Muğlaspor, Lig'e Mağlubiyetle Başladı

Muğlaspor, Lig\'e Mağlubiyetle Başladı
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Muğlaspor, 1. Lig'deki ilk maçında Sarıyer'e 2-0 kaybederek puansız bir başlangıç yaptı.

TRENDYOL 1'inci Lig'in yeni ekibi Muğlaspor ilk haftayı mağlubiyetle tamamlamanın üzüntüsünü yaşıyor. Son 3 yılda üst üste 3 kez şampiyon olarak amatörden adını 1'inci Lig'e yazdıran Muğla ekibi, ilk hafta İstanbul deplasmanından eli boş döndü. Yeni teknik ekibi ve kadrosuyla SMS Grup Sarıyer deplasmanına çıkan yeşil-beyazlılar sahadan 2-0 mağlup ayrılarak lige puansız başladı. Geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off'tan mutlu sona ulaşan kadrosunu dağıtan Muğla ekibi 1'inci Lig'deki ilk maçına tamamen yeni bir kadroyla çıktı.

Yeni teknik patronu Yalçın Koşukavak yönetimindeki ilk maçından puan alamayan Muğla, sahada 5 yeni yabancısına şans verdi. Muğlaspor ligin ikinci haftasında Bandırmaspor'u 16 Ağustos Pazar günü geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle seyircisinden yoksun ağırlayacak. Muğla Atatürk Stadı'ndaki hazırlıklar sürdüğü için maç Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak. Muğlaspor, sonraki hafta da yine Bodrum'da Bodrum FK'yla Muğla derbisine çıkacak.

Kaynak: DHA

Sarıyer, Spor, Son Dakika

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