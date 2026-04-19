Muğlaspor Masa Tenisi Takımı şampiyonluk kupasını kaldırdı - Son Dakika
19.04.2026 18:33  Güncelleme: 18:38
Muğlaspor Masa Tenisi Takımı, 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselmesinin ardından kupasına kavuştu. Şampiyonluk kupası, bugün Atatürk Stadyumu'nda oynanan Muğlaspor karşılaşması devre arasında düzenlenen törenle takdim edildi.

Muğlaspor Masa Tenisi Takımı, 2. Lig'de elde ettiği şampiyonlukla 1. Lig'e yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Şampiyon ekibin kupa töreni, bugün Atatürk Stadyumu'nda oynanan Muğlaspor karşılaşmasında gerçekleştirildi.

Şampiyonluk kupasını takım adına Masa Tenisi Antrenörü Mert Gezer teslim aldı. Kupayı Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras verdi.

Muğlaspor Masa Tenisi Takımı'nın başarısı tribünlerden alkış aldı.

Muğlaspor Masa Tenisi Takımı, yeni sezonda 1. Lig'de Muğla'yı temsil edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

