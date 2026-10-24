Muğlaspor sahasında İstanbulspor'u 5-0 yenip maç fazlasıyla Play-Off hattına girdi

STAT: Muğla Atatürk

HAKEMLER: Burak Olcar, Kemal Elmas, Kadir Akıllı

MUĞLASPOR: Ekrem - Bilal (Dk. 62 Osundina), Yiğit, Orhan, Ali Barak, Ali Kaan (Dk. 81 Baran), Buluthan (Dk. 46 Çelhaka), Diarra (Dk. 62 Poyraz), Avramovski, İdris (Dk. 72 Ozan), Sissoko

İSTANBULSPOR: İsa - Özcan (Dk. 64 Ologo), Kubilay, Emrecan, Yusuf Ali, Fall, Dijlan, Mendy (Dk. 90 Krtovski), Cham (Dk. 64 Berk Ali), Ömer (Dk. 55 Iliev), Ali Akman (Dk. 55 Mustafa Sol)

GOLLER: Dk. 8 Avramovski, Dk. 45 (P.) Sissoko, Dk. 45 artı 3 ve Dk. 59 İdris, Dk. 46 Diarra (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Bilal (Muğlaspor), Dijlan, Iliev (İstanbulspor)

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Manisa FK'yı 4-3 yenip çıkışa geçen Muğlaspor evinde, düşme hattında yer alan İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti. Maça hızlı başlayan Muğlaspor 8'inci dakikada Avramovski'nin golüyle perdeyi açtı. Dakikalar 45'i gösterdiğinde Sissoko, penaltıdan durumu 2-0'a getirdi, 45+3'te İdris Muğlaspor'un üçüncü golünü kaydetti. Devre arasına 3-0 galip giren Muğlaspor ikinci yarıda da gollerine devam etti. Yeşil-beyazlılar, 46'ncı dakikada Diarra'nın ayağından dördüncü golünü attı: 4-0. İdris, bu kez 59'da sahne aldı ve skor 5-0'a ulaştı. Bu sonucun ardından Muğlaspor puanını 18'e çıkarıp maç fazlasıyla Play-Off hattına girdi. İstanbulspor ise 5 puanda kaldı ve ateş hattından kurtulamadı.

8'inci dakikada Muğlaspor'un sol kanattan kullandığı taç atışında Orhan'ın ceza alanı ön bölgesine gönderdiği topu Sissoko kafayla penaltı noktasının önünde çevirdi. O noktada Avramovski havadan gelen topa gelişine sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

11'inci dakikada Muğlaspor atağında rakip yarı alana gönderilen pası savunma arasından sızıp önüne alan Sissoko, ceza alanına girdikten sonra kaleci İsa'nın açıldığını gördü ve soluna giderek çalımlamak istedi. Ardından Sissoko, kaleci İsa'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. VAR, maçın hakemine penaltı pozisyonunda İsa'nın Sissoko'ya olan müdahalesini incelemesi için izleme tavsiyesi verdi. Monitörde pozisyonu inceleyen hakem, kaleci İsa'nın rakibi Sissoko'ya temasının penaltı için yeterli olmadığına hükmederek, penaltıyı iptal etti.

17'nci dakikada frikik kazan İstanbulspor'da topun başına geçen Cham, sağ ayağıyla kalecinin kapattığı köşeye vuruşunu yaptı ancak kaleci Ekrem tek hamlede bu vuruşu kontrol etmeyi başardı.

26'ncı dakikada İstanbulspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Ömer Faruk, sol kanatta savunmayı eksiltip ceza alanına girdi ve ardından pasını altı pas önündeki Cham'a gönderdi. Meşin yuvarlak Cham'ın arkasında kaldı ve uzak bölgeye açıldı. O noktada Fall çaprazdan karşı karşıya pozisyonda kaleye vuruşunu yaptı ancak kaleci Ekrem'i geçemedi.

34'üncü dakikada İstanbulspor hücumunda Mendy, topla ceza yayı gerisine geldikten sonra sağ ayağıyla sağ içten kaleye sert bir şut gönderdi. Uzak köşeye yönelen top az farkla üstten dışarı çıktı.

42'nci dakikada Muğlaspor'un serbest vuruşunda Ali Kaan, kalenin soluna doğru şutunu çekti. Barajdan seken top dışarı çıktı. Maçın hakemi henüz kornerin kullanılmasını istemedi. Frikikte barajdan dönen topta potansiyel bir elle oynama için VAR'da inceleme yapıldı. Hakem ev sahibi ekibin serbest vuruşunda Ali Kaan'ın şutunun barajdaki Mendy'nin eline çarptığını tespit etti ve penaltı kararını verdi.

45'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Sissoko, sağ ayağıyla kalenin sağına yerden vuruşunu yaptı. Kaleci İsa köşeyi doğru tahmin etse de meşin yuvarlağa yetişemedi: 2-0.

45 artı 3'üncü dakikada Muğlaspor'un uzun kullandığı taç atışında rakip ceza sahası içerisinde topla buluşan İdris Ertuğrul topu ağlara gönderdi. İlk yarı Muğlaspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

46'ncı dakikada Muğlaspor atağında Bilal'in rakip ceza sahasına açtığı ortada topa yükselen Diarra savunmanın arasından kafa vuruşunu yaptı ve yakın mesafeden topu ağlarla buluşturdu: 4-0.

59'uncu dakikada Muğlaspor'dan Bilal'in köşe vuruşunda rakip ceza sahası içerisinde yükselen İdris Ertuğrul, yakın köşeye doğru kafa vuruşunu yaptı. Kaleci İsa'nın müdahalesi yeterli olmadı ve top fileleri havalandırdı: 5-0.

73'üncü dakikada İstanbulspor hücumunda Fall, Mendy ile duvar pasına girdi ve ceza alanının sağ tarafındaki son çizgiye hareketlendi. Mendy'nin kale sahasına çevirdiği topa kaleci Ekrem müdahale etti. Bu top savunmadaki Yiğit'e çarpıp kaleye yöneldi ancak kaleci Ekrem hızlıca topun kontrolünü sağlamayı başardı.

83'üncü dakikada İstanbulspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Cham, bu kez altı pasın uzak bölgesine ortaladı. Topa yükselen Ologo yakın köşeye kafa vuruşunu yaptı ancak top yan filelerde kaldı.