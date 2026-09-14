Muğlaspor Sivas\'ta 1-1 berabere kaldı, kaybetmeme serisi 6 maça çıktı

TRENDYOL 1'inci Lig'de 7'nci hafta maçında deplasmanda Sivasspor'la karşı karşıya gelen Muğlaspor sahadan 1-1 beraberlikle ayrılıp kaybetmeme serisini 6 maça çıkardı. Maçın 13'üncü dakikasında Ethemi'nin golüyle yenik duruma düşen Muğlaspor, 33'üncü dakikada Ahmet Engin'in golüyle tabelayı eşitledi. Sivas'tan puanla dönmeyi başaran yeşil-beyazlılar, 10 puana ulaşıp haftayı 9'uncu sırada tamamladı. İlk ve tek yenilgisini 1'inci haftada Sarıyer deplasmanında 2-0'lık skorla alan Muğlaspor, Bandırmaspor ve Bodrum FK (D) ile golsüz berabere kaldı. 4'üncü haftada Boluspor'u 2-0 yenerek 1'inci Lig tarihindeki ilk galibiyetini alan Muğlaspor, 5'inci haftada ise bu kez Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Muğla temsilcisi son iki haftada ise Van Spor FK ile 2-2 berabere kaldı, Sivasspor deplasmanından da 1-1'lik eşitlikle döndü. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, Sivasspor'u yenemedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi. Sivasspor'dan daha fazla pozisyon bulduklarını anlatan Koşukavak, "İki takım da lige hazırlanma konusunda zamana ihtiyaç duyuyor. Sivas deplasmanı zor bir deplasman. Sivas'ın seyahati de zahmetli. Bu maçı kazanabilirdik, Sivasspor'dan daha fazla pozisyona girdik. Kazanamadığımız için üzülüyorum. Sivasspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.