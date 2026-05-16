Muğlaspor Tarih Yazdı
Muğlaspor Tarih Yazdı

16.05.2026 11:18
Muğlaspor, 3 sezon içinde BAL'dan 1. Lig'e çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Bölgesel Amatör Lig'den başladığı yükselişi 3 sezon içinde Trendyol 1. Lig'e taşıyan Muğlaspor, Türk futbolunda az görülen bir başarıya imza attı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2022-2023 sezonunda yer alan Muğla temsilcisi, her sezon bir üst lige çıkma başarısını, Nesine 2. Lig play-off finalinde Elazığspor'u geçerek 1. Lig vizesi ile taçlandırdı.

Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ve teknik direktör Mustafa Sarıgül, AA muhabirine, hem elde edilen sportif başarıyı hem de kulübün yeniden yapılanma sürecini değerlendirdi.

"Hayallerimize tutunmuştuk"

Başkan Menaf Kıyanç, 3 yıllık sürecin Türkiye'de çok az örneği olduğunu belirterek kulübü, borç batağında ve tesis eksikliği olan zorlu şartlardan buralara getirdiklerini söyledi.

Şampiyonluğun son haftalarda dramatik bir şekilde kaçtığı dönemde büyük bir travma yaşadıklarını ifade eden Kıyanç, şunları kaydetti:

"Çocuklara hep söylüyordum, 'biz hayallerimizin peşinde koşmaya devam edeceğiz ve hayallerimize tutunacağız' diyordum. Biz hayallerimize tutunmuştuk. O şampiyonluğu kaçırmak kolay değil ve siz onu kaçırdıktan sonra bir daha hızlı şekilde ayağa kalkmak zorundasınız. Takımla, teknik heyetle beraber ciddi bir mesai harcayarak hızlı bir şekilde toparlandık ve devamında play-off finalinde 1. Lig'e çıkmayı Allah nasip etti."

"Muğla'da yıllarca olmayan birliktelik oluştu"

Sezon boyunca şehirde güçlü bir birliktelik oluştuğunu vurgulayan Kıyanç, "Muğla'da yıllardır görülmeyen bir kenetlenme yaşandı. Yaklaşık 6 bin 500 taraftarımız Bursa'daki final için 9 saatlik yolu göze aldı. Bir şehir ayağa kalktı, bir şehir inandı." ifadelerini kullandı.

"Hedef Birlik" parolası belirlediklerini belirten Kıyanç, kulübün gelecek planlamasında altyapının belirleyici olacağını vurgulayarak "Süper Lig hedefi elbette var ancak asıl başarı altyapıdan yetişecek oyuncularla sürdürülebilir bir yapı kurmak olacak. İlçe takımlarıyla koordineli bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Duyguyu kontrol eden bir takım oluşturduk"

Teknik direktör Mustafa Sarıgül ise göreve ligin son 5 haftasında geldiğini hatırlatarak, kısa sürede takımın oyun yapısında önemli değişiklikler yaptıklarına dikkati çekerek "Takımı daha sabırlı, beklemeyi bilen ve özellikle duygusunu kontrol edebilen bir yapıya dönüştürmeye çalıştık. Final maçını da bu anlayışla, taktiksel bir sabırla kazandık." dedi.

Oyuncuların mental olarak iyi bir reaksiyon verdiğini belirten Sarıgül, "Duyguyu kaybeden maçın kontrolünü de kaybeder. Oyuncularım buna çok iyi cevap verdi, sakin kaldık ve sonuca gittik. Şimdi 1. Lig seviyesinde kurumsal yapının güçlendirilmesi gerekiyor. Artık yapılanmanın 1. Lig gerçeklerine göre yeniden planlanması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

