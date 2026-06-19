Muğlaspor Teknik Direktör Arayışında

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor, Teknik Direktör Mustafa Sarıgül'den boşalan koltuk için kolları sıvadı. Yeşil-beyazlı yönetimin, tecrübeli teknik adam Yalçın Koşukavak ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

TFF 2. Lig'de elde ettiği büyük başarının ardından yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Muğlaspor, transfer çalışmaları ve yeni sezon planlaması kapsamında teknik direktör arayışlarına hız verdi. Takımı bir üst lige taşıyan süreçte önemli rol oynayan teknik direktör Mustafa Sarıgül ile yolların ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı camiada hareketli saatler yaşanıyor.

Yeni sezonda 1. Lig'de kalıcı olmak ve üst sıraları hedeflemek isteyen Muğlaspor yönetiminin, ligi yakından tanıyan tecrübeli teknik direktör Yalçın Koşukavak'ı listenin ilk sırasına aldığı bildirildi. İstanbulspor, Bursaspor, Altay, Denizlispor ve son olarak Iğdır FK gibi takımlarda görev yapan tecrübeli çalıştırıcı ile kısa süre içerisinde bir araya gelinerek resmi teklifin iletileceği öğrenildi.

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre; transfer komitesi ve yönetimin, 1. Lig tecrübesi yüksek bir isimle yola devam etmek istediği ve bu doğrultuda Yalçın Koşukavak ismi üzerinde fikir birliğine vardığı belirtildi. Yapılacak olan ilk görüşmenin ardından taraflar arasındaki anlaşma şartlarının netleşmesi bekleniyor. - MUĞLA