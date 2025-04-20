Muğlaspor TFF 2. Lig\'e Yükseldi

TFF 3. Lig 2. Grup'un 32. haftasındahaftasında Muğlaspor, deplasmanda Silivrispor'u 4-0 skorla mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu galibiyetle birlikte yeşil-beyazlı ekip, 19 yıl aradan sonra tekrar TFF 2. Lig'e yükselme hakkı kazandı.

Muğlaspor, Silivrispor'u yenerek TFF 2. Lig'e çıktı. Maçın ilk düdüğünden itibaren sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Muğlaspor, etkili oyunuyla rakibine şans tanımadı. Deplasman tribünlerini dolduran Muğlaspor taraftarı, alınan tarihi galibiyetin ardından büyük coşku yaşadı. Muğlaspor'un teknik heyeti ve futbolcuları maç sonunda sevinçlerini taraftarlarıyla paylaşırken, kulüp camiası da 19 yıllık özlemin sona ermesinin mutluluğunu yaşadı.

Muğlaspor, aldığı bu kritik galibiyetle 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. - MUĞLA