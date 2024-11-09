Muğlaspor, Türk Metal 1963'ü Ağırlayacak - Son Dakika
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Spor

Muğlaspor, Türk Metal 1963'ü Ağırlayacak

Muğlaspor, Türk Metal 1963\'ü Ağırlayacak

Muğlaspor, 10 Kasım'da Türk Metal 1963 ile maç yaparak galibiyeti hedefliyor.

09.11.2024 10:47
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TFF 3'üncü lig 2'inci grupta mücadele eden ve geçtiğimiz hafta deplasmanda İnegöl Kafkasspor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde eden Muğlaspor, bu hafta kendi sahasında Türk Metal 1963 takımını ağırlayacak.

Muğlaspor, 10 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Muğla Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmada galibiyeti hedefliyor. Takım, maç öncesinde son hazırlıklarını tamamlamak üzere antrenmana çıktı. Muğlaspor moral motivasyonunu yüksek tutarak sahaya galibiyet parolasıyla çıkmayı planlarken, taraftarlar da heyecanla bekledikleri maçta takımlarını desteklemek için stadyumdaki yerini alacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 10 Kasım, 3-sayfa, İnegöl, Futbol, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor, Türk Metal 1963'ü Ağırlayacak - Son Dakika

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