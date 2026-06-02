Muğlaspor'un Gelecek Hedefleri Görüşüldü

02.06.2026 11:36
Muğlaspor için düzenlenen toplantıda yeni sezon hedefleri ve sürdürülebilir başarı planları ele alındı.

FUTBOLDA 1'inci Lig'e yükselerek başarıya imza atan Muğlaspor için kent protokolü bir araya geldi. Muğla Valisi İdris Akbıyık başkanlığında düzenlenen toplantıda yeşil-beyazlı ekibin yeni sezon hedefleri, sürdürülebilir başarı planlaması ve kurumlar arası destek süreci ele alındı. Toplantı, takımı 3 yıl içinde Bölgesel Amatör Lig'den 1'inci Lig'e çıkaran başkan Menaf Kıyanç'ın, 5 Haziran Cuma günü yapılacak kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından daha da kritik bir önem kazandı. Camia, mali destek bulunmadığı için yeniden aday olmayı kesinlikle düşünmediği öğrenilen Kıyanç'ı, kongreye kadar ikna etmeye çalışacak.

Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Muğlaspor'un yeni sezona ilişkin hedefleri ve yol haritası masaya yatırıldı. Düzenlenen toplantıya Vali Akbıyık'ın yanı sıra Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetimi ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Toplantıda kulübün 1'inci Lig'de kalıcı ve başarılı bir yapı oluşturması için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Toplantının ana gündem maddelerinden biri de Muğlaspor'un sürdürülebilir başarısına katkı sağlayacak adımlar oldu. Kulübün sportif, kurumsal ve ekonomik anlamda daha güçlü bir yapıya kavuşması için kurumlar arası iş birliği süreçleri ele alındı. Muğlaspor'un yalnızca bir futbol kulübü değil, aynı zamanda Muğla'nın marka değeri açısından önemli bir temsil gücü taşıdığı vurgulanırken, yeni sezonda kentin tüm dinamiklerinin desteğiyle güçlü bir birliktelik oluşturulması hedeflendi.

Kaynak: DHA

