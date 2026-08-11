Muğlaspor\'un İlk İç Saha Maçı Bodrum\'da

1'inci Lig'de sezona Sarıyer deplasmanındaki 2-0'lık mağlubiyetle başlayıp ilk iç saha maçında pazar günü Bandırmaspor'u konuk edecek Muğlaspor'da yönetim açıklama yaptı. Geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle rakibini taraftarından yoksun ağırlayacak yeşil-beyazlılarda, Muğla Atatürk Stadı'ndaki ışıklandırma çalışmaları ve elektronik bilet sistemi işlemleri sürdüğü için ilk iç saha maçı Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak. Geçen yıl tribünleri yenilenip tekrar hizmete açılan Muğla Atatürk Stadı'nın henüz hazır olmadığı öğrenilirken, yönetim yaptığı açıklamada çalışmaların sonraki iç saha maçına yetişeceğini duyurdu.

Başkan Menaf Kıyanç da perşembe günü takım, transfer dönemi ve statla ilgili açıklama yapacak. Kulübün duyurusunda şu ifadeler yer aldı: "Muğlasporumuzun, 1'inci Lig'in 2'nci haftasında Bandırmaspor ile yapacağı karşılaşma Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacaktır. Kulübümüzün geçtiğimiz sezondan kalan 1 maçlık iç saha seyircisiz oynama cezası nedeniyle, taraftarlarımız bu karşılaşmada tribünlerde yer alamayacaktır. Öte yandan, 2026-2027 sezonu kombine satışlarımız devam etmektedir. Bandırmaspor karşılaşmasının ardından oynayacağımız iç saha müsabakaları Muğla Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir. Kamuoyunun ve büyük Muğlaspor taraftarının bilgisine sunarız."