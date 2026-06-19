Muğlaspor'un Yeni Dönem Planları Belirlendi - Son Dakika
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Muğlaspor'un Yeni Dönem Planları Belirlendi

Muğlaspor\'un Yeni Dönem Planları Belirlendi
19.06.2026 12:33
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Muğlaspor Yönetimi, yeni sezon öncesi hedeflerini belirleyerek altyapıya odaklandı.

Muğlaspor Yönetim Kurulu, 1. Lig'deki yeni sezon öncesi ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Menaf Kıyanç, "Bu sadece futbol değil, kentin ortak paydası olan dev bir sosyal sorumluluk projesidir" dedi.

Yeşil-beyazlı kulübün yeni yönetimi, kritik transfer dönemi ve sezon planlaması öncesinde bir araya geldi. Yönetim kurulu üyesi İdris Akgül'ün yemek davetinin ardından, bir diğer yönetim kurulu üyesi Caner Torunoğulları'nın ev sahipliğinde Marmaris'te toplanan yönetim, yeni dönemin yol haritasını çizdi.

Toplantıda tüm yönetim kurulu üyelerinin transferler ve kulübün geleceğine dair fikirleri tek tek ele alınırken, kulübün yeni vizyonu paylaşıldı.

"Hedefimiz bu ligde kalıcı olmak ve altyapıyı kurmak"

Toplantıda konuşan Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç, kulübün sportif başarıdan çok daha büyük bir anlam taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Şehrin farklı noktalarında ciddi bir Muğlalılık bilinci ve aidiyet duygusu oluştu. Muğlaspor bu birlikteliğin en büyük aracıdır. Artık çok daha zorlu ve profesyonel bir ligde, 1. Lig'de mücadele edeceğiz. Gün gelecek sıkıntılar da yaşayacağız ama o anlarda birbirimize ve bu koca çınara sahip çıkmamız gerekiyor.

Üst üste gelen şampiyonlukların ardından kamuoyunda büyük bir Süper Lig beklentisi var. Ancak bizim ilk iki yıllık gerçekçi hedefimiz; Muğlaspor'un bu ligde kalıcı olmasını sağlamak, altyapıyı tüm ile yayacak projeleri hayata geçirmek ve yeni tesisler kazanmaktır. Kırsal bölgelerdeki gençlerimiz için hem yerel yönetimlerden hem de hükümetimizden destek isteyeceğiz. Şehrimize hizmet etmek adına burası müthiş bir yer"

Toplantı karşılıklı görüş alışverişlerinin ardından sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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