Muğlaspor, Uzatmada Yediği Golle 1-1 Berabere Kaldı

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve hedefindeki Muğlaspor, 2'nci devrenin ilk karşılaşmasında evinde Amasyaspor FK ile uzatmada yediği gol sonucunda 1-1 berabere kaldı. Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Muğlaspor, 31'inci dakikada Furkan Demir'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı. İkinci devrenin son bölümünde 90+2'nci dakikada Amasya temsilcisi Hasan Türkyılmaz ile skora denge getirdi: 1-1. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla üst üste 3'üncü beraberliğini alan Muğlaspor 27 puana, Amasyaspor ise 25 puana ulaştı.