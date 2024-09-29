Muğlaspor ve Etimesgut Belediyespor Beraber Kaldı

TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta mücadelesinde Muğlaspor, sahasında karşılaştığı Etimesgut Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Mazlum Doğan Bodur, Coşkun Yalçın, Ogün Keleş, İbrahim Güner
Muğlaspor: Akil Şakirt, Mehmet Eksik, Çağrı Bülbül, Tugay Adamcıl (dk. 83 Emre Akbulut), Tayfun Tatlı (dk. 45 Fatih Taşdelen), Oğuzhan Erdoğan (dk. 90+1 Mustafa Köroğlu), Serhat Enes Çalışan, Cemal Kızılateş (dk. 65 Savaş Yılmaz), Sırat Yeşilördek, Yalçın Eycan Kaya, Furkan Demir
Etimesgut Belediyespor: Ramazan Köse, Talha Özler, Ahmet Şahin (dk. 63 Tunahan Güngör), Harun Atalay, Önder Selimoğlu (dk. 63 İbrahim Koza), Ömer Bozan (dk. 79 Doğukan İnci), Nuri Terliksiz, Tugay Gündem, Turan Yılmaz (dk. 79 Alişan Durmuş), Osman Bayrak, Mehmet Sefa Etöz
Sarı kartlar: Tayfun Tatlı, Yalçın Eycan Kaya, Mehmet Eksik (Muğlaspor), Önder Selimoğlu, Talha Özler (Etimesgut Belediyespor) - MUĞLA
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