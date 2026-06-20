Muğlaspor, Yalçın Koşukavak ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor, Teknik Direktör Mustafa Sarıgül'den boşalan koltuk için tecrübeli teknik adam Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı.
TFF 2. Lig'de elde ettiği başarının ardından yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Muğlaspor, takımı bir üst lige taşıyan süreçte önemli bir rol oynayan teknik direktör Mustafa Sarıgül ile yollarını ayırmıştı. Yeşil-beyazlılar boşalan teknik adamlık koltuğu için ligin tecrübeli ismi Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı. - MUĞLA
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