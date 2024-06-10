Muğlaspor, Yeni Teknik Direktörünü Tanıttı

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Muğlaspor, bu sezon 3'üncü Lig'de mücadele edecek yeni teknik direktörünü kamuoyuna tanıttı. Yeşil-Beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Besim Durmuş, Muğla'daki basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda hedeflerini ve planlarını açıkladı.

Muğlaspor teknik direktörü Besim Durmuş, "Buraya isteyerek geldim. Bu ailenin bir parçası olmak çok güzel. İlk günden bunu hissediyorum. Burası çok naif, geçmişi olan bir kulüp. Hayal ettiğimiz günlere kavuşmak için canla başla çalışacağız. Sabırlı ve uzun soluklu kaliteli bir organizasyonla hedeflediğimiz yerlere ulaşabiliriz. Doğru yapılanmayı hep birlikte gerçekleştirmemiz gerekiyor. Örneğin ilk olarak sahamızda kimse bizden iyi olmamalı. Kimse bizden daha çok koşmamalı. Bir oyun planımız ve felsefemiz olmalı. Bunun üzerine koyarak ilerlemeliyiz" dedi.

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, yeni teknik direktörlerini tanıttıkları toplantıda konuştu. Kıyanç, "Yeni sezona başlıyoruz. Yeni hocamızı sizler ve Muğla ile tanıştırmak istedik. Geçen Perşembe günü kongremiz vardı. Yeniden yönetime seçildik. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Şampiyonluğun çok kolay olmadığını biliyoruz. Geçen yıl yaptığımız çalışmanın bir benzerini bu yıl da yapmaya çalışıyoruz. Sadece sportif başarı değil, mali açıdan da başarılı olmamız gerekiyor. Bu sene yine sportif ve mali başarıyı birlikte gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Kıyanç ayrıca, "Hangi futbolcularla yola devam edilip edilmeyeceğini hocamız belirleyecek. Muğlaspor yeni sezonda bir iddia ortaya koyacak. Şampiyon olacağız demek basit fakat demekle olmuyor. Bir mesai harcamak, takımın durumuna bakmamız gerekiyor. Hocamızla ilgili bir araştırma yaptık. Besim hocamız gibi gerçekten değerli bir hocamızla anlaştık. Uzun vadeli bir yapılanma içine girmek istiyoruz. Kendisi Muğlaspor'un bir parçası olacak. Muğlaspor'un bu sene daha çok desteğe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Muğlaspor Başkanı Kıyanç, stadyumla ilgili sorunlara da değinerek, "Bu sene ilave bir sorunla karşı karşıya kaldık. Muğla'daki stattan daha kötü statlar var. Sayın Valimiz ve Gençlikspor ile iletişim halindeyiz. Bugün saat 14.00'te valilikte bir toplantı yapacağız. Bu durum, Muğla'da herkesin sorumluluk alması gereken bir konu" dedi.

Muğlaspor, yeni teknik direktörü Besim Durmuş ile birlikte başarılı bir sezon geçirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp, hem sportif hem de mali başarıyı hedefleyerek yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı planlıyor. - MUĞLA