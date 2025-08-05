Muğlaspor Yönetiminden MÜSİAD\'a Destek Ziyareti

Muğlaspor yönetimi, kulübe destek arayışları kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesini ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı iş birliği mesajları verildi. MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, "Elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Muğlaspor yönetimi, kulübe destek sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi'ni ziyaret etti. Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç öncülüğündeki heyeti, MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç karşıladı.

Ziyarete; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ve Gizem Özcan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Ziyarette konuşan MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, "Elimizden geldiğince her türlü maddi manevi desteği yapıyoruz. Bu işin bizde en iyi yerinde olmak isteriz. Elimizden geldiği kadar her zaman desteğimizi verdik. Süreçte de işin neresinde ihtiyaç varsa elimizden geleni yaparız. Mesele Muğla olunca daha hassas olmalıyız" dedi.

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç ise, "Muğla'ya yön veren siyasi parti başkanlarımız, vekillerimizle bir arada olmaktan mutluyuz. Antrenmanlara gelmeniz, maçlara gelmenizi istiyoruz. Birleşmeye ihtiyacımız var. Muğla'da bunu başlatmak istiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA