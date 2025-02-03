3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Tire 2021 FK'yı 1-0 mağlup eden Muğlaspor zirve yarışında yeniden iddialı konuma geldi. Üst üste 2'nci galibiyetini alan 33 puanlı 3'üncü sıradaki yeşil-beyazlılar, lider Balıkesirspor'la arasındaki puan farkını 5'ten 3'e düşürdü. Muğla ekibinin zirve takipçisi Silivrispor'la arasındaki puan farkı da 4'ten 1'e indi.
Muğlaspor'da galibiyet golüne imza atan Sırat Yeşilördek bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Ligde pazar günü 32 puanı bulunan takipçisi Etimesgut Belediyespor'u konuk ettikten sonra 36 puanlı lider Balıkesirspor'a konuk olacak Muğlaspor, zorlu periyottan kayıpsız çıkarak şampiyonluk yarışına ağırlığını koymayı hedefliyor. Muğlaspor'da Çağrı Bülbül sarı kart cezalısı durumuna düştü.
Son Dakika › Spor › Muğlaspor, Zirve Yarışında İddialı: Tire 2021 FK'yı 1-0 Geçti - Son Dakika
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