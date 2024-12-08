Muğlaspor, Zirve Yarışında Silivrispor ile Karşılaşacak

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğlaspor, yarın 14'üncü haftanın kapanış maçında zirve yarışındaki rakibi Silivrispor ile karşılaşacak. Muğla Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Volkan Okur yönetecek. Grupta 24'er puanı bulunan iki takımdan Silivrispor haftaya liderlik koltuğunda, Muğlaspor ise 2'nci sırada girdi. Son 2 deplasman maçını kaybetmesine rağmen evinde çıktığı 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlik alan yeşil-beyazlı takım, İstanbul temsilcisini de dize getirerek yeniden liderliği devralmayı hedefliyor.