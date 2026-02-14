Muğlaspor Zorlu Erbaa Deplasmanında

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde İnegölspor'u 3-0 yenip 5'te 5 yapan ve 14 maçtır yenilmeyen Muğlaspor yarın deplasmanda Erbaaspor'un rakibi olacak. Erbaa İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Bir maçı eksik 53 puanla 2'nci sırada yer alan Muğlaspor'un teknik direktörü Besim Durmuş zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını söyledi. Zirve yarışında her karşılaşmanın son derece önemli olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Lider Batman Petrolspor'un 1 puan gerisindeyiz. Takibimiz sürüyor, hata yapmak istemiyoruz" dedi.