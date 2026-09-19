Muhammed Ali Aydın, PTS2'de azmiyle Mudanya Triatlonu'nda parkuru tamamladı - Son Dakika
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Muhammed Ali Aydın, PTS2'de azmiyle Mudanya Triatlonu'nda parkuru tamamladı

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Muhammed Ali Aydın, PTS2\'de azmiyle Mudanya Triatlonu\'nda parkuru tamamladı
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2026 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali'nde erkekler PTS2 kategorisinde yarışan Muhammed Ali Aydın, yüzme, bisiklet ve koşu etaplarını tamamladı. Doğuştan bir kolu ve iki bacağı bulunmayan Aydın, parkuru bitirip madalyasını Mudanya Belediye Başkanı Denizli Alkış'tan aldı.

2026 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali'nde mücadele eden Muhammed Ali Aydın, azmi ve spor tutkusu ile organizasyonun dikkat çeken isimlerinden oldu.

Mudanya'da 19-20 Eylül tarihlerinde düzenlenen 2026 Türkiye Triatlon Kupası Finali'nde paratriatletler de mücadele etti. Erkekler PTS2 kategorisinde yarışan Muhammed Ali Aydın, yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan parkurda mücadele etti. Doğuştan bir kolu ve iki bacağı bulunmayan Aydın, spora olan tutkusu ve mücadelesiyle triatlonun ilham veren isimleri arasında yer alıyor. Daha önce yüzme branşında Türkiye şampiyonlukları bulunan Aydın, triatlonda da önemli hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Yarış boyunca parkuru tamamlamak için büyük çaba gösteren Aydın, mücadelesini başarıyla tamamladı. Aydın, parkuru tamamlamasının ardından madalyasını Mudanya Belediye Başkanı Denizli Alkış'ın elinden aldı.

Yarış sonrasında değerlendirmelerde bulunan Aydın, triatlon sporuna olan ilgisini ve hedeflerini anlattı. Spora başladığı süreçten bahseden Aydın, karşılaştığı zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü ve Mudanya'daki yarışın kendisi açısından önemli bir deneyim olduğunu ifade etti.

Triatlonun yalnızca derece elde etmekten ibaret olmadığını vurgulayan Aydın, hedefinin kendisini geliştirmek ve daha büyük organizasyonlarda mücadele etmek olduğunu belirtti.

Türkiye'nin farklı kentlerinden sporcuların katıldığı organizasyonda Aydın'ın mücadelesi, yarışın dikkat çeken anları arasında yer aldı. Mudanya'daki parkuru tamamlayan Aydın'ın mücadelesi, azim, kararlılık ve spor sevgisinin öne çıktığı anlara sahne oldu.

Kaynak: İHA
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