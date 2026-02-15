Muhammed Ali Demirel Gümüş Madalya Kazandı

Milli judocu Muhammed Ali Demirel, Slovenya'da düzenlenen 2026 Büyükler Avrupa Açık Judo Turnuvası'nda gümüş madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Lübliyana'da düzenlenen organizasyonda, milli sporcu Muhammed Ali Demirel 73 kiloda tatamiye çıktı.
Muhammed Ali, 44 ülkeden 496 sporcunun katıldığı organizasyonda, yarı final müsabakasında Özbek sporcu Elbek Tojiev'i yenerek finale yükseldi.
Ay-yıldızlı sporcu finalde Macar rakibi Aron Gabor'a yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
