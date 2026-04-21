Muhammed Bilal Okay, Dünya Şampiyonası İçin Hazır - Son Dakika
Muhammed Bilal Okay, Dünya Şampiyonası İçin Hazır

21.04.2026 11:17
Milli sporcu Okay, Kosova'da altın madalya kazanmayı hedefliyor. Geçen yıl yarım kalan hayali.

Milli sporcu Muhammed Bilal Okay, Kosova'da düzenlenecek Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak geçen yıl yarım kalan hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Mersin'de 7-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen 24 Yaş Altı ve Elit Büyükler Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda 71 kiloda birinci olan Muhammed Bilal Okay, bu başarısıyla Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Geçen yıl katıldığı şampiyonada elindeki sakatlık nedeniyle çeyrek finalde elenen milli sporcu, bu yıl haziran ayında Kosova'da düzenlenecek Dünya Muaythai Şampiyonası'nda zirveye çıkmak istiyor.

"Yarım kalan hayalimizi tamamlamak istiyoruz"

Muhammed Bilal Okay, AA muhabirine, hayaline ulaşmak için çok çalıştığını söyledi.

Ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmenin hayalini kurduğunu ifade eden milli sporcu, şunları kaydetti:

"Bu spora hayal ederek başladım ve adım adım hedeflerime ilerliyorum. En büyük hayalim, Dünya Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil ederek altın madalya kazanmak. Geçen yıl sakatlık nedeniyle bunu başaramadım. Bu yıl Kosova'da düzenlenecek şampiyonada hedefime ulaşıp yarım kalan hayalimizi tamamlamak istiyoruz."

Antrenör Serhat Akagündüz ise sporcusunun Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde ettiğini belirtti.

Hedefe odaklandıklarını aktaran Akagündüz, "Geçen yıl yaşadığı talihsizliğe rağmen bu yıl yeniden büyük bir motivasyonla hazırlandı. İnşallah Kosova'da altın madalyayı kazanarak hem ülkemizi hem de Şanlıurfa'yı gururlandırırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Kosova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammed Bilal Okay, Dünya Şampiyonası İçin Hazır - Son Dakika

ABD, Mehmet Metiner’in vize talebini reddetti Gerekçesi daha da vahim ABD, Mehmet Metiner’in vize talebini reddetti! Gerekçesi daha da vahim
İstanbul için peş peş uyarı Kuvvetli geliyor İstanbul için peş peş uyarı! Kuvvetli geliyor
Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık!
Görüntü Marmara’dan Deniz turuncu renge büründü Görüntü Marmara'dan! Deniz turuncu renge büründü
Magazin gündemini sarsacak bomba yasak aşk iddiası: Eşi mesajları yakaladı Magazin gündemini sarsacak bomba yasak aşk iddiası: Eşi mesajları yakaladı
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu

11:13
Bahçeli’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine gönderme
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme
11:07
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan’a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
10:46
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6’ncı kattan attı
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı
10:43
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
10:36
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim “Yılın hekimi“ ödülünü almış
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim "Yılın hekimi" ödülünü almış
09:50
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel’in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
SON DAKİKA: Muhammed Bilal Okay, Dünya Şampiyonası İçin Hazır - Son Dakika
