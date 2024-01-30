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Muhammed Bozdağ'a coşkulu karşılama - Son Dakika
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Muhammed Bozdağ'a coşkulu karşılama

Güney Kore'de düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metrede ikincilik elde eden Muhammed Bozdağ, memleketi Erzurum'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Erzurum Havalimanı'nda Türk bayrakları, davul-zurna ve çiçeklerle karşılanan Milli sporcu, başarısının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı, federasyon ve il müdürüne teşekkür etti. Antrenörü ise gelecek hedeflerine odaklanacaklarını belirtti.

Muhammed Bozdağ\'a coşkulu karşılama
30.01.2024 - 00:11,
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- Muhammed Bozdağ'a coşkulu karşılama

ERZURUM - Güney Kore'de düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metrede aldığı ikincilikle Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını kazandıran Muhammed Bozdağ, memleketi Erzurum'da coşkuyla karşılandı.

Milli sporcu Muhammed Bozdağ'ı, Erzurum Havalimanı'nda Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, anne-babası, Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcunun arkadaşları; Türk bayrakları, davul-zurna ve çiçeklerle karşıladı.

Gençlik Spor İl Müdürü Öztürk, Erzurum'da 2011 yılında yapılan tesislerin meyvelerini almaya başladıklarını söyleyerek, "Furkan'dan sonra Muhammed de yapmış olduğu başarıyla bu işin güzel bir şekilde gittiğini, daha da başarılı olacağı inancındayım. Burada Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapmış olduğu TOHM projesi de çok önemli. Bu projelerle birlikte çocukların yapmış olduğu başarılar önemli bizim için. Bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Muhammed ve ailesini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Muhammed Bozdağ da 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metre finalinde 39 sporcu arasında ikinci olarak Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdığı için mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'de bir ilk, tarih yazdık. Türkiye de bir ilki yaşattığım için mutluyuz, gururluyuz. Binlerce sporcu içinde Türk bayrağını dalgalandırmak onur ve gurur verici bir durum. Gençlik ve Spor Bakanlığına, federasyonumuza ve il müdürümüze çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki kamplarda iyi çalışarak 2026 Olimpiyatları'nda gümüş madalya değil de altın madalya kazanmak istiyorum. Orada da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum" diye konuştu.

Antrenör Artur Sultangaliyev ise tarihi bir başarı elde ettikleri için mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek, "Çok mutluyuz. Türkiye ilk defa Gençlik Olimpiyatları'nda tarihi bir madalya kazandı. Muhammed ile beraber 3 senedir milli takımda çalışıyorum. Kendisi gerçekten istekliydi, biz inandık, her mesafe öncesi taktikler yaptık. Her sporcunun hataları olabilir, taktik olarak hataları yakaladık ve finalde de ikinci olup gümüş madalya kazandık. İnşallah hedefimiz Büyük Olimpiyatlar 2026 Milano, o olimpiyatlarda da bu gençlerle güzel başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapıp çalışacağız" dedi.

Muhammed Bozdağ'ın annesi Hediye Bozdağ ve babası Harun Bozdağ, çocukları ile gurur duyduklarını ve çalışmalarını karşılığını almasından dolayı mutlu olduklarını söylediler.

Kaynak: İHA
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Muhammed Bozdağ, Türkiye, Gençlik, Spor, Güncel, Son Dakika

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