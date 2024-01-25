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Muhammed Bozdağ ve Milli Takım, Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi - Son Dakika
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Muhammed Bozdağ ve Milli Takım, Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi

2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda ikincilik elde eden Muhammed Bozdağ ve milli takım sporcuları, Türkiye'ye dönüş yaptı. Milli sporcular, Adnan Menderes Havalimanı'nda coşkulu bir karşılama ile karşılandı. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanvekili Orhan Şahin, organizasyon tarihindeki ilk madalyayı almanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Muhammed Bozdağ ise Türkiye adına mutlu ve onurlu olduklarını ifade etti.

Muhammed Bozdağ ve Milli Takım, Türkiye\'ye ilk madalyayı getirdi
25.01.2024 - 19:47,  Güncelleme: 19:47
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2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda elde ettiği ikincilikle Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını kazandıran Muhammed Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu kafile, yurda dönüş yaptı.

Adnan Menderes Havalimanı'nda milli takım sporcularını İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF) Başkanvekili Orhan Şahin, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, federasyon yönetim kurulu üyeleri, sporcuların aileleri ve yakınları Türk bayrakları ve çiçeklerle karşıladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanvekili Orhan Şahin organizasyon tarihinde ilk madalyayı almanın büyük gururunu yaşadıklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi. Şahin kendilerine destekleyen herkese çok teşekkür ederek, "İlk defa böyle bir madalyanın sahibi olduğumuz, bu başarıyı ülkemize kazandırdığımız için, bu ilk olduğu için çok mutluyuz. Ülkemizde çok iyi şeyler yapabiliriz. Sadece inanmamız gerekiyor. Biz arkadaşlarımıza inandık, güvendik. Bize de inandılar." diye konuştu.

Milli sporcu Muhammed Bozdağ, Türkiye'ye bir ilki yaşattıklarını belirterek, "Türkiye adına çok mutlu ve onurluyuz." dedi.

Milli Takım Başantrenörü Artur Sultangaliyev, kendilerini destekleyen herkese çok teşekkür ettiklerini ifade ederek, "Türkiye için bu tarihi bir başarı. Çok çalışmanın, emeklerin karşılığını aldık. Çok gururluyuz." dedi.

Olimpik kısa kulvar sürat patencisi Furkan Akar da kış branşları arasında sürat pateninin 1. sıraya yerleştiğini belirterek, serüvenin 2021 yılında olimpiyat kotasını alarak başladığını, son yarıştan da madalya ile dönmenin büyük gurur olduğunu ifade etti.

Milli sporculardan Defne Çiğdem ise, "Geçen yıl Avrupa Kupası finallerinde bir madalya getirdim. Bu kadınlarda ilkti. Türkiye için gururluyum. Başarıyı devam ettirdiğimiz için çok mutluyum. Türkiye adına bir ilki gerçekleştirdi Muhammed ağabey." dedi.

Muhammed, kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metre finalinde 2'nci olarak Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını getirmişti.

Kaynak: AA
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