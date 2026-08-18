Muhammed Eren Uysal'dan Rekorlar - Son Dakika
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Muhammed Eren Uysal'dan Rekorlar

Muhammed Eren Uysal\'dan Rekorlar
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Uysal, 2026 Dünya Şampiyonası'nda 3 dünya rekoru kırarak 6 altın madalya kazandı.

Bulgaristan'da 13-19 Haziran'da düzenlenen 2026 SU-DS (Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği) Dünya Şampiyonası'nda 3 dünya rekoru kırarak 6 altın ve 1 bronz madalya kazanan Muhammed Eren Uysal, yeni dünya rekorları için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yetkililerinin 5 yıl önce potansiyelini fark etmesinin ardından atletizme yönelen Uysal, bu süreçte katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda 60'ın üzerinde madalya elde etti.

Milli sporcu, 2027'de Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile 2028'de Meksika'da gerçekleştirilecek Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) yeni dünya rekorları kırmayı hedefliyor.

-"Ailem de beni destekliyor"

Çalışmalarını Konya Atletizm Kompleksi'nde sürdüren Uysal, AA muhabirine haftada altı gün antrenman yaptığını belirtti.

Uzun yıllar bu spora devam etmek istediğini dile getiren Uysal, "Ailem de beni destekliyor. Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonada 6 altın, 1 bronz madalya aldım. Burada 1500 metreyi 6 dakikanın altında koşarak dünya rekoru kırdım. Polonya'da ve Meksika'da düzenlenecek müsabakalarda madalyalar kazanmak, dünya rekorları kırmak istiyorum. Madalyaları toplayıp yine Türkiye'yi gururlandıracağım." ifadelerini kullandı.

-"Bu bizim için çok büyük bir gururdu"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Atletizm Antrenörü Savaş Bağhan ise Uysal'ın Antalya'daki şampiyonada elde ettiği madalyalarla federasyonun dikkatini çektiğini söyledi.

Uysal'ın Bulgaristan'daki şampiyonada 1500 metreyi 6 dakikanın altında koşan ilk sporcu olduğuna dikkati çeken Bağhan, şöyle konuştu:

"Bu bizim için çok büyük bir gururdu. Uysal aynı zamanda bir dünya şampiyonasında üç dünya rekoru kıran ilk sporcu oldu. Seneye Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda dünya rekorları ve dünya şampiyonlukları hedefliyoruz. 2028'de Meksika'da yapılacak Trisome Oyunları'nda yine dünya şampiyonluğu hedefliyoruz. Down sendromlu çocuklar, azimleriyle birçok şeyi ispatlıyor, onlara fırsat vermemiz lazım. Muhammed Eren de bu çocuklardan biriydi, onu bulmak ve keşfetmek önemliydi." ifadelerini kullandı.

Bağhan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun down sendromlu sporcuların paralimpik oyunlarda yer alması için öncülük ettiğini belirterek, 2032'de Avustralya'da düzenlenecek Paralimpik Oyunları'nda down sendromlu sporcuların müsabakalara katılmasını istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Atletizm, Polonya, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammed Eren Uysal'dan Rekorlar - Son Dakika

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