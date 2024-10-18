Rusya'da düzenlenen Uluslararası Açık Spor Tırmanış Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammed Oğuz Kağanoğlu, altın madalya elde etti.
Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, "Rusya'da düzenlenen açık spor tırmanış müsabakalarının lider disiplini finallerinde, sporcumuz Muhammed Oğuz Kağanoğlu 1. olmuş ve altın madalya kazanmıştır." denildi.
Son Dakika › Spor › Muhammed Oğuz Kağanoğlu'ndan Altın Madalya - Son Dakika
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