Muhammed Salah, Galatasaray taraftarını iki kelime ile özetledi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Liverpool'u 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj elde etti. Liverpool'un yıldız ismi Muhammed Salah, zorlu maçın ardından açıklama yaptı.

TRİBÜNLERİ HAYRAN HAYRAN İZLEDİ

İstanbul'daki ilk maçta sesten dolayı kulaklarını kapatan Salah, bu karşılaşma öncesinde de ısınma çalışmalarını gerçekleştirdiği esnada tribünleri hayranlıkla izledi. Salah'ın zaman zaman sarı-kırmızılı taraftarlarla diyaloğa girdiği de görüldü.

''ATMOSFER HARİKAYDI''

33 yaşındaki yıldız oyuncu, karşılaşma sonrası atmosfer hakkında sorulan bir soruya kısa bir yanıt vererek "Atmosfer harikaydı." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Mısırlı oyuncu, 9 gol ve 8 asistlik performans sergilemeyi başardı.