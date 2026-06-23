Muhammed ve Gizem\'den Brezilya\'da Büyük Başarı

Brezilya'da düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'na Van'dan katılan Muhammed Karayılan dünya ikincisi, Gizem Nur Tatlı ise dünya üçüncüsü oldu.

Brezilya'da düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'na muay thai kategorisinde katılan Muhammed Karayılan dünya ikincisi, Gizem Nur Tatlı ise dünya üçüncüsü oldu. Uluslararası arenada Türkiye'yi ve Van'ı başarıyla temsil eden sporcular, kazandıkları madalyalarla büyük bir gurur yaşattı.

Müsabakaların ardından elde edilen başarıya ilişkin açıklamalarda bulunan Muay Thai Van İl Temsilcisi Önder Şahin, sporcularını başarılarından dolayı tebrik etti. Şahin, Van'ın dövüş sporlarındaki potansiyelini dünyaya kanıtlayan milli sporcuların başarılarının artarak devam edeceğini vurguladı. Sporcuların Brezilya'da sergilediği üstün performanstan büyük bir gurur duyduklarını ve bu başarının uzun soluklu bir emeğin ürünü olduğunu belirten Önder Şahin, "Brezilya gibi uzak ve zorlu bir coğrafyada, dünya genelinden yüzlerce elit sporcunun katıldığı böylesine prestijli bir şampiyonada ay-yıldızlı bayrağımızı kürsüye taşımak bizler için çok büyük bir onurdur. Muhammed Karayılan ve Gizem Nur Tatlı, ringde son saniyeye kadar muazzam bir mücadele örneği sergilediler. Elde edilen dünya ikinciliği ve dünya üçüncülüğü dereceleri, hem ülkemiz hem de Van'ımız adına tarihi bir başarıdır. Van'ın dövüş sporlarındaki potansiyelini ve gücünü bir kez daha dünyaya kanıtlayan milli sporcularımızı, bu başarılarda büyük emeği olan Bölge Başkan Yardımcımız Dr. Sinan Ağlar ve antrenörlerimiz ile arkalarındaki gizli kahramanlar olan ailelerini yürekten tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizindir; Van'da muay thai branşını daha da ileriye taşımak ve yeni dünya şampiyonları yetiştirmek için inançla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - VAN