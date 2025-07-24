Muhammet Ali Saka\'dan Türkiye İkinciliği

Bayburt Fatih Ortaokulu öğrencisi Muhammet Ali Saka, katıldığı Atletizm Yarışması'nda fırlatma topu branşında Türkiye ikincisi oldu.

Konya'da düzenlenen Atletizm Yarışması'nda Bayburt'u temsil eden Muhammet Ali Saka, fırlatma topu branşında 75 metre atarak, Türkiye ikinciliği elde etti. Farklı illerden çok sayıda öğrencinin katıldığı yarışmada Saka, gümüş madalyanın sahibi oldu. - BAYBURT