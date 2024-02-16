Muhammet Karavuş Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı - Son Dakika
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Muhammet Karavuş Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı

Muhammet Karavuş Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda finale çıktı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Muhammet Karavuş, 57 kiloda finale çıktı. Karavuş, çeyrek finalde Ilman Mukhtarov'u, yarı finalde Roberti Dingashvili'yi yenerek finale yükseldi. İbrahim Çiftçi ise bronz madalya maçı yapacak. Abdullah Toprak, Haydar Yavuz ve Ramazan Sarı ise repesaj müsabakalarına çıkacak.

16.02.2024 18:55  Güncelleme: 18:56
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde milli güreşçi Muhammet Karavuş, 57 kiloda finale çıktı.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Muhammet, çeyrek finalde Fransa'dan Ilman Mukhtarov'u yenerek yarı finalde Gürcistan'dan Roberti Dingashvili'yle karşılaştı. Rakibini 32 saniyede teknik üstünlükle 10-0 yenen Muhammet Karavuş, finale yükseldi. Milli sporcu 57 kilo finalinde yarın Ermenistan'dan Arsen Harutyunyan'la altın madalya mücadelesi verecek.

Serbest stil 97 kiloda İbrahim Çiftçi ise son 16 turunda Fransız Adlan Bakirsoultanovitch Viskhanov'u, çeyrek finalde de Almanya'dan Erik Sven Thiele'yi yenerek yarı finalde Gürcistan'dan Givi Matcharashvili'yle eşleşti. Rakibine 7-2 yenilen İbrahim Çiftçi, yarın bronz madalya maçı yapacak.

Serbest stilde 65 kiloda Abdullah Toprak, 70 kiloda Haydar Yavuz ve 79 kiloda Ramazan Sarı, bronz madalya için yarın repesaj müsabakalarına çıkacak.

Kaynak: AA

Abdullah Toprak, Ramazan Sarı, Haydar Yavuz, Ermenistan, Romanya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammet Karavuş Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muhammet Karavuş Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı - Son Dakika
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