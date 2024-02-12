Muhay Thai Milli Takımı A Kadrosu Bölge Şampiyonaları Sonrası Belli Olacak - Son Dakika
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Spor

Muhay Thai Milli Takımı A Kadrosu Bölge Şampiyonaları Sonrası Belli Olacak

Muhay Thai Milli Takımı A Kadrosu Bölge Şampiyonaları Sonrası Belli Olacak

Kırşehir'de yapılan bölge şampiyonasına katılan Ayten Özdemir, kadınların her spor dalında başarılı olduğunu vurgulayarak, Türkiye şampiyonasına katılabilmek için ter döken sporcuların hedefinin ilk ikiye girmek olduğunu belirtti. Türkiye Muhay Thai Federasyonu As Başkanı Özden Taşkın ise stratejik çalışmalar sonucunda başarılı ve genç sporcuların yetiştiğini ifade etti.

12.02.2024 13:12  Güncelleme: 13:14
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Muhay Thai Milli Takım A kadrosu, bölge şampiyonaları sonrası belli olacak. Kırşehir'de yapılan bölge şampiyonasına katılan ve sporun kadınlar için önemine dikkat çeken Ayten Özdemir, kadınların her spor dalında başarılı olduğunu söyledi.

Türkiye'de yedi bölgede yapılan bölge şampiyonlarının Kırşehir bölümünde yarışan sporcular, Antalya'da yapılacak Türkiye şampiyonası için ter döküyor. Bölge şampiyonalarında sporcuların ana hedefi ise ilk ikiye kalıp, Türkiye şampiyonasına katılabilmek. 16 yaşında Muhay Thai ile ilgilenen Ayten Özdemir, katıldığı turnuvalarda aldığı başarıyla dünya üçüncüsü oldu. Kadınların her spor dalıyla ilgilenmesinin önemine dikkat çeken Özdemir, "Spora 16 yaşımda başladım ve dünya üçüncüsü oldum. Kadınlar sadece futbol ile ilgilenmiyor. Ev işlerindeki başarısı kadar dövüş sanatlarında da başarılılar. Devlet büyüklerimizden bu noktada destek bekliyoruz. Dövüş sporlarıyla kadınların kendini savunmasını öğrenmesini ve ilerlemesini öneriyorum" dedi.

Türkiye Muhay Thai Federasyonu As Başkanı Özden Taşkın ise geliştirilen strateji ile başarılı ve genç sporcuların yetiştiğini belirtti. Özden, "Müthiş bir stratejiyle Süper Lig oluşturduk ve 8 ayaklı Süper Lig yaptık. Bölge şampiyonalarını yeniden hayata geçirerek, şehirlerdeki sporcuları ortaya çıkarıp Türk Milli Takımı'nı oluşturmak için mücadele içerisinde yer aldık" diye konuştu.

Muhay Thai Teknik Sorumlusu Halil Demir ise şampiyonalar sonrası ana kademenin belirleneceğini aktardı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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