Müjdeli haberi Kemerburgaz\'a verdi! Futbolcular sabırsızlıkla pazartesi gününü bekliyor

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da Beşiktaş ve Liverpool galibiyetlerinin ardından futbolculara verilecek prim ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

PRİMLER PAZARTESİ GÜNÜ YATIRILIYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Galibiyet primlerini her zaman gecikmeli olarak yatıran Galatasaray'da harekete geçen yönetim dikkat çeken bir karar aldı. Dursun Özbek'in özel talimatıyla sarı-kırmızılı futbolcuların Beşiktaş ve Liverpool maçı galibiyet primleri pazartesi günü hesaplarına yatırılacak. Bu haberin Kemerburgaz'a yollanarak futbolculara müjdenin verildiği belirtildi.

LIVERPOOL'U ELERSE PRİM İKİYE KATLANACAK

Öte yandan Dursun Özbek, futbolculara Liverpool'u elemeleri halinde prim tutarını ikiye katlama sözü de verdi. Verilmesi planlanan rekor primin önümüzdeki günlerde belirleneceği dile getirildi.