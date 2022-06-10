Mujtaba Ghuloom: "Marhoon, Türkiye Süper Ligi'nde çok başarılı olur" - Son Dakika
Üye Girişi

Mujtaba Ghuloom: "Marhoon, Türkiye Süper Ligi'nde çok başarılı olur"

10.06.2022 14:54
Mujtaba Ghuloom: "Marhoon, Türkiye Süper Ligi'nde çok başarılı olur"

Adı Süper Lig takımlarıyla anılan Muhammed Marhoon ile ilgili konuşan Teknik Direktör Mujtaba Ghuloom, "Marhoon, şu an Arap ülkelerindeki en yetenekli forvet oyuncularından biri ve Türkiye Süper Ligi'nde çok başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

Adı Süper Lig takımlarıyla anılan Muhammed Marhoon ile ilgili konuşan Teknik Direktör Mujtaba Ghuloom, "Marhoon, şu an Arap ülkelerindeki en yetenekli forvet oyuncularından biri ve Türkiye Süper Ligi'nde çok başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

Türk futbolu ve Arap futboluyla ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Bahreyn Milli Takımı'nın eski kaptanı ve şu an Bahreyn Süper Lig'inde teknik direktör olarak görev alan Mujtaba Ghuloom, son günlerde Muhammed Marhoon'la ilgili çıkan transfer söylentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ghuloom, "Marhoon, şu an Arap ülkelerindeki en yetenekli forvet oyuncularından biri ve Türkiye Süper Ligi'nde çok başarılı olacağına inanıyorum" cümlelerine yer verdi.

Son dönemde Türk futboluyla Arap futbolunun yakınlaşmaya başladığını kaydeden Mujtaba Ghuloom, "Türk teknik direktör Cem Karaca'nın bir Bahreynli takımla görüştüğünü biliyorum ve büyük ihtimalle gelecek seni benim rakibim olacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli eski oyuncu Cem Karaca da bu gelişmeleri doğruladı. Karaca, şu an için görüşmelerin çok olumlu geliştiğini ve en kısa sürede göreve başlamayı umduğunu belirtti.

Son olarak Eskişehirspor'da teknik direktörlük yapan Cem Karaca, Yunanistan ikinci liginde de çalışmıştı.

(İHA)

Mujtaba Ghuloom: Marhoon, Türkiye Süper Ligi'nde çok başarılı olur
Mujtaba Ghuloom: Marhoon, Türkiye Süper Ligi'nde çok başarılı olur
Mujtaba Ghuloom: Marhoon, Türkiye Süper Ligi'nde çok başarılı olur

YORUMLAR
500
Saeed Alblooshi: 'Muhammed Marhoon ile Süper Lig'den ilgilenen bir takım var' Saeed Alblooshi: 'Muhammed Marhoon ile Süper Lig'den ilgilenen bir takım var' Özhaseki: 'Çok çalışacağız, başarılı olacağız ve bu ülkeye hizmet edeceğiz' Özhaseki: 'Çok çalışacağız, başarılı olacağız ve bu ülkeye hizmet edeceğiz'
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mujtaba Ghuloom: 'Marhoon, Türkiye Süper Ligi'nde çok başarılı olur' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
16:25 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nın esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Apar topar camiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:26:31. #1.11#
SON DAKİKA: Mujtaba Ghuloom: "Marhoon, Türkiye Süper Ligi'nde çok başarılı olur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement