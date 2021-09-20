Üye Girişi
Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü dolu sözler: Kendisini topla çok rahat hissediyor - Son Dakika

Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü dolu sözler: Kendisini topla çok rahat hissediyor

20.09.2021 17:26

Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Watford'a transfer olan Ozan Tufan, Lig Kupası 3. Tur maçında Stoke City'ye karşı ilk 11'de sahada bulunacak. Takımın hocası Munoz, "Ozan kendisini topla çok rahat hisseden bir oyuncu. Şutları harika. Maçta çok iyi işler yapacak" sözlerini söyledi.

Ozan Tufan, Watford'da yavaş yavaş kadroya dahil oluyor. Teknik patron Xisco Munoz, milli futbolcumuz hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Watford'un hocası Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü: Kendisini topla çok rahat hissediyor

"TOPU İYİ SAKLIYOR"

Xisco Muñoz yaptığı açıklamada,"Ozan Tufan yarın Stoke City maçında oynayacak. Kendisini topla çok rahat hisseden bir oyuncu. Ayrıca çok iyi paslar atıyor ve topu iyi saklıyor. Ayrıca şutları da harika. Yarın takım için çok iyi işler yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü dolu sözler: Kendisini topla çok rahat hissediyor

Ozan Tufan, Stoke City, Watford, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü dolu sözler: Kendisini topla çok rahat hissediyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor 15:29 F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti 15:22 Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük 15:18 Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük
Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü 15:17 Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı 14:39 İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı
6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu 14:24 6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna 13:48 Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi

Son Dakika Haberleri
15:28 F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor
15:21 Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti
15:17 Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük
15:16 Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü
15:10 4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor
14:50 Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı
14:48 SİHA, TB2 modeliyle TEKNOFEST'te yoğun ilgi gördü
14:45 Gökbey helikopterinden şov! Teknofest'e özel uçuş gösterisi yapacak
14:33 Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Validebağ Korusu'yla ilgili açıklama: Çalışma, yolun doğal toprakla düzenlenmesidir
THY iç hat uçuşlarında pandemi nedeniyle iptal edilen ikram servisine yarın yeniden başlıyor THY iç hat uçuşlarında pandemi nedeniyle iptal edilen ikram servisine yarın yeniden başlıyor         
15:33
KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor         
15:28
Olay görüntüleri ortaya çıktı! Ustasını 5 saat bıçakla rehin alan garson, öncesinde bir de gasbetmiş Olay görüntüleri ortaya çıktı! Ustasını 5 saat bıçakla rehin alan garson, öncesinde bir de gasbetmiş         
15:22
Ünlü Yatırım Holding, 300 milyon lira sermeye ile yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu Ünlü Yatırım Holding, 300 milyon lira sermeye ile yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu         
15:18
4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz 4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz         
15:10
Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı         
14:51
Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü         
14:30
Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi         
14:00
Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti         
13:14
Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti         
12:40
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
League of Legends'ın Netflix dizisi Arcane'den yeni fragman yayınlandı League of Legends'ın Netflix dizisi Arcane'den yeni fragman yayınlandı         
11:10
Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir         
11:10
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 15:36:34. #1.13#
SON DAKİKA: Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü dolu sözler: Kendisini topla çok rahat hissediyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement