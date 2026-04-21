Murat Fırat Finale Yükseldi!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Murat Fırat, grekoromen stilde finale yükseldi.
Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, 67 kilogramda mücadele eden Avrupa şampiyonu Murat Fırat, grekoromen stil müsabakalarında başarılı performansını sürdürdü. Norveçli Haavard Joergensen'i 3-1, Fransız Yanis Guendez Nifri'yi ise 4-1 mağlup eden milli güreşçi, çeyrek finalde Ermeni rakibi Slavik Galstyan'ı 5-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Murat Fırat, yarı finalde Ukraynalı rakibi Oleksandr Hrushyn'i 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. - İSTANBUL
