Murat Fırat Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
Murat Fırat Gümüş Madalya Kazandı

22.04.2026 20:20
2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Murat Fırat, Azerbaycanlı rakibine yenilerek gümüş madalya aldı.

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Murat Fırat, gümüş madalya aldı.

Başkent Tiran'daki organizasyonun üçüncü gününde Murat Fırat, grekoromen stil 67 kilo finalinde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile karşılaştı.

İlk yarıyı 5-0 geride tamamlayan Murat, 5-5'lik eşitliği yakalasa da minderden 7-5 mağlup ayrıldı. Jafarov üst üste dördüncü kez Avrupa şampiyonu olurken, Murat gümüş madalya aldı.

Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında daha önce 2022'de altın, 2021 ve 2024'te bronz madalya elde etti.

Murat Fırat, Tiran'daki organizasyonda dün elemelerde Norveçli Haavard Joergensen'i 3-1, Fransız Yanis Driss Guendez Nifri'yi 4-1, çeyrek finalde Ermeni Slavik Galtas'ı 5-0 yendi.

Milli sporcu, dünya ikincisi Ukraynalı Oleksandr Hrushyn ile yaptığı yarı final müsabakasını 4-0 kazandı.

Murat Fırat, final karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, altın madalya için mindere çıktığını belirterek, "Maçı çok iyi tasarlamıştım ama bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Yapacak bir şey yok, nasip kısmet. İyi bir rakiple mücadele ettim. Yıllardır karşılaşıyoruz. Bugüne kadar üç kez o, bir kez ben kazanmıştım. Ama bu aralar onun kısmeti var. Bir dahaki maçta Azerbaycanlı kardeşimizi yeneceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Murat Fırat Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Murat Fırat Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
Advertisement
