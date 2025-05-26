Murat Şahin: Kazandığımız için mutluyum - Son Dakika
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Murat Şahin: Kazandığımız için mutluyum

26.05.2025 23:42
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Hatayspor, Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti; Şahin, oyuncularına teşekkür etti.

- Murat Şahin: "Kazandığımız için mutluyum"

MERSİN - Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, 4-2 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından, "Kazandığımız için mutluyum" dedi.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, ligde iddiasız bir takım olmalarına rağmen oyuncularının son güne kadar mücadele ettiklerini belirterek, oyuncularına teşekkür etti. Sözlerine Eurolague şampiyonluğu dolayısıyla Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik ederek başlayan Şahin, "Biz son haftalarda artık küme düşmemiz kesinleştikten sonra daha çok oyuna ve yapabileceklerimize çalışıyoruz. Oyuncularımın bundan sonrası için maksimum seviyede neler yapabileceğini görmek istiyordum. Bu maç bunun için çok önemliydi ve güzel bir maçtı. Sezonun sonunda Fenerbahçe gibi bir takımla oynamak önemliydi" şeklinde konuştu.

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum"

Maça iyi başlamadıklarını ancak Fenerbahçe'nin taktik formasyonlarına yoğun olarak çalıştıklarını ifade eden Şahin, sözlerine şöyle devam etti: "Oyuna ilk 10-15 dakika iyi başlamadık ama bugün formasyonda bir değişikliğe gittik. Fenerbahçe'nin 3-4-1-2'sine karşılık, biz 5-3-2 ile karşılık vermeye çalıştık. Zaman zaman başarılı olduk. İkinci yarı oyuncu değiştirmeden, sistemde bir oynama yaparak skoru elde etmeye çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Oyun 4-1'den sonra iki taraf için de koptu. İki takımın da oyundan kopmasının futbol adına verdiği görüntü güzel değildi. Biz topa biraz daha hakim olarak daha iyi skor veya oyun hakimiyeti sağlayabilirdik. Ama kazandığımız için mutluyum. Oyuncularıma da iddiasız bir takım olmamıza rağmen son güne kadar mücadele ettikleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Murat Şahin, Fenerbahçe, Hatayspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Murat Şahin: Kazandığımız için mutluyum - Son Dakika

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