Murat Tosun Denizli İdmanyurdu\'nu Sırtlıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 4 maçta 3 galibiyetle Play-Off yarışını bırakmayan Denizli İdmanyurdu'nda 32 yaşındaki golcü Murat Tosun bu sezon takımını sırtlayan isim oldu. Ligde 22 maçta 13, kupada da 1 gol atan Murat, bu sezon toplamda 14 gol, 3 asistlik performans sergileyerek parladı. Denizli ekibinin en skorer ismi olan Murat Torun 1-0 kazanılan son Söke 1970 SK maçında takımına galibiyeti getiren golü attı.